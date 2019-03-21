Kasımpaşa'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u ağırlayacak Kasımpaşa
hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Milli takımlarında bulunun Trezeguet, Karim Hafez, Simone Scuffet, Tobias Heintz, Syam Ben Youssef, Strahil Popov ve David Pavelka idmanda yer almadı.
Tedavisine devam edilen Josue Sa, Uğurcan Yazğılı ile izinli olan Tarkan
Serbest ve Özgür Çek
antrenmana katılmadı. Veysel Sarı
ve Fode Koita
ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.