Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi resmen başladı
28.11.2020 17:14
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini açıkladı.
Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi resmen başladı. Lacivert-beyazlılar, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Çapa ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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