Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa etti
27.11.2020 16:02
Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İrfan Buz, "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Buz, futbolculara ve kulüp personeline ise teşekkür etti.
Son Dakika Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil