Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
06.04.2021 14:45
Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Şenol Can yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin andından pas ve taktik çalışması yaptığı bildirildi.
Kasımpaşa hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Denizli'ye gidecek.
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