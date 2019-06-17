Kasımpaşa, kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etti
1 saat önce
Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen kaleci Fatih Öztürk'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:07 Kaynak: AA
, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen kaleci Fatih Öztürk
'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sabah sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kalecinin Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emre Zengilli ve yardımcısı Emir Saraç'ın da yer aldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi.
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