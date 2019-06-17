Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etti
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Kasımpaşa, kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etti

1 saat önce

Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen kaleci Fatih Öztürk'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etti, System.String[]
Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen kaleci Fatih Öztürk'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sabah sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kalecinin Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emre Zengilli ve yardımcısı Emir Saraç'ın da yer aldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Sabah, Kasımpaşa, Fatih Öztürk
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