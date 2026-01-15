Kasımpaşa, Kerem Demirbay'ı Kadrosuna Katıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay'ı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ikas Eyüpspor'dan ayrılan 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.
Kerem Demirbay, bu sezon ikas Eyüpspor formasıyla 16 maça çıktı.
