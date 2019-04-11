Antalyaspor
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
, hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa
maçını kayıpsız geçirip, sezon hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.
Ligde son 7 haftaya gelindiğini anımsatan Korkmaz, "Kasımpaşa son haftalarda oyun ve skor anlamında formda olarak karşımıza gelecek. Bizim hedeflediğimiz puanı yakalamak için Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekir. Evimizde taraftarımızın önünde bunu yapabilecek güçteyiz ve takım olarak hazırız." dedi.
Sakat ya da cezalı oyuncuları nedeniyle sezonun ikinci yarısında ideal kadroyla maç oynayamadıklarını ifade eden Korkmaz, bu durumun sıkıntısını yaşadıklarını bildirdi.
Kasımpaşa maçının kendileri açısından önemli olduğuna değinen Korkmaz, "Ne olursa olsun bu maçı kaybetmememiz gerek. Alacağımız her puan ve galibiyet bu sezonun finaline bizi yaklaştıracak. Önümüzdeki maçı kayıpsız geçirip, hedefimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.
Antalyaspor'un oynadığı maçlarda ikinci golü kalesinde görmesinin ardından farklı yenilgi aldığının hatırlatılması üzerine Korkmaz, şöyle konuştu:
"Doğru işler yapıyoruz ama bir an önce gol bulma isteğiyle oyundan çabuk kopuyoruz. Oyuncularla da bunu konuştuk. Bunu yaşamasak maçın bitimine kadar oyuna ortak olacağız, en azından kaybetmeden maçı bitirebileceğiz. Bu hafta inşallah olmaz. Sonrasında ligde altımızda olan takımlarla oynayacağız. Sonraki haftalarda bunu yaşamamız lazım."
Bülent Korkmaz ayrıca, Antalyaspor'da uzun süre çalışmak istediğini vurguladı.
Basın toplantısından ardından Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
İlk 20 dakikasında basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verilen antrenmana sakatlığı bulunan Souleymane Doukara katılmadı.