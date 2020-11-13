Kasımpaşa, teknik direktör İrfan Buz ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa Kulübü, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi.

Kasımpaşa Kulübü, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kasımpaşa'mıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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