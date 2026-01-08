Kaspersky: Çevrim İçi Alışverişte Riskler Artıyor

Kaspersky, tüketicilerin çevrim içi alışveriş sırasındaki siber güvenlik alışkanlıklarını ve risk farkındalıklarını ölçmek amacıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, geçen yıl çevrim içi mağazaları, ödeme sistemlerini ve bankaları taklit eden yaklaşık 6,7 milyon oltalama (phishing) saldırısı tespit etti. Bu saldırıların yüzde 55,6'sının doğrudan çevrim içi alışveriş yapanları hedef aldığı belirlendi.

Kaspersky'nin Türkiye verilerini de içeren araştırması, kullanıcıların dijital güvenlik riskleri konusunda yüksek farkındalığa sahip olmasına rağmen, alınan teknik önlemlerin söz konusu farkındalıkla aynı seviyede olmadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 99'u çevrim içi güvenlik riskleri konusunda farkındalık sahibi olduğunu belirtirken, yüzde 67'si dijital dolandırıcılık faaliyetlerini kendi başlarına tespit edebileceklerine inanıyor. Buna karşın, oltalama girişimlerini engellemek ve ödeme işlemlerini korumak amacıyla özel bir güvenlik yazılımı kullananların oranı yüzde 36'da kaldı.

Türkiye'deki kullanıcılar şüpheli bağlantılara dikkat ediyor

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'deki katılımcılar arasında en yaygın uygulanan güvenlik önlemleri, yüzde 67 ile şüpheli bağlantılar veya olağan dışı internet sitesi tasarımlarına karşı dikkatli olmak, yüzde 62 ile de satıcının güvenilirliğini doğrulamak olarak öne çıktı.

Riskleri azaltmak için başvurulan diğer yöntemler incelendiğinde, dijital alışverişler için ayrı bir kredi kartı kullananların oranı yüzde 35, farklı bir e-posta adresi tercih edenlerin oranı ise yüzde 31 olarak kaydedildi.

Küresel veriler yaş grupları arasındaki farkları da gösterdi. Bu kapsamda, 55 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 32'si alışveriş sırasında ödemelerini korumak için güvenlik yazılımı kullanırken, satın alma öncesinde yakın çevresine danışma yöntemi gençlerde yüzde 37, ileri yaş grubunda ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.

"Korunma yalnızca farkındalıkla sınırlı kalmamalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Altukhova, yıl boyunca çevrim içi alışveriş yapanların siber dolandırıcılar için en cazip hedeflerden biri olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

İndirim dönemlerinde bu tür dolandırıcılık girişimlerinin çok daha yoğun hale geldiğini aktaran Altukhova, "Tetikte olmak önemli ancak kendinizi korumak yalnızca farkındalıkla sınırlı kalmamalı. Özellikle dolandırıcıların yapay zekadan faydalanarak daha sofistike ve hedefli oltalama saldırıları geliştirmesi, bu tehditlerin sıradan kullanıcılar tarafından ayırt edilmesini her geçen gün zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.