Kaspersky'den, Bekarlar Günü'nde artan sahtekarlıklara karşı tüketicilere uyarı

Kaspersky araştırmacıları, Asya ülkelerinde Bekarlar Günü olarak anılan 11 Kasım'ın aktif satış döneminde e-ticaretle ilgili sahtekarlıklarda büyük bir artış olduğunu bildirdi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, 2018'deki Bekarlar Günü indirimlerinden önce finansal kimlik avı saldırılarında büyük bir artış tespit etti.

Geçen yılın ekim ayındaki finansal kimlik avı saldırılarının ortalama sayısı günde 350 bin civarında iken, bu rakam 11 Kasım 2018'den birkaç gün önce 950 bini aştı.

Bu yıl Bekarlar Günü öncesinde de benzer spam ve kimlik avı saldırılarının yapıldığını gözlemleyen Kasperky araştırmacıları, tüketicileri alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaspersky araştırmacıları ayrıca, mobil uygulamalarda popüler e-ticaret platformları gibi görünmeye çalışan bazı tehditler de buldu. Bu yıl Asya pazar yerleri gibi görünmeye çalışan online mağazaların oranı yüzde 83 oldu. Bu oran 2018'de yüzde 93 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky güvenlik araştırmacısı Andrey Kostin, şunları kaydetti:

"İndirim ve promosyonların kullanıcılara duyurulduğu Bekarlar Günü alışveriş yapmak için en ideal zaman olsa da bu tarih spam ve kimlik avı yapanların da en yoğun çalıştıkları zaman. Dolandırıcılar bu dönemde çok daha aktif oluyorlar. Harika indirimler ve sınırlı süre için yapılan tekliflerin peşindeki tüketiciler dikkati elden bırakıyorlar ve kimlik avı için kullanılan bir web sitesini gerçek bir web sitesinden ayırma olasılıkları azalıyor. Ancak, bu tür tehlikeler en iyi teklifleri bulma arayışına engel olmamalı. Temel siber güvenlik kurallarına uydukları sürece tüketicilerin endişelenmeleri gereken bir şey yok. Yılın en iyi tekliflerini bulma konusunda herkese bol şans diliyorum."

"Maille iletilen teklif veya indirimlerde gömülü bağlantı incelenmeli"

Açıklamada, 11 Kasım'ın spam ve kimlik avı ile bozulmaması için Kaspersky önerilere de yer verildi.

Mail aracılığıyla iletilen teklif veya indirimlerde gömülü bağlantının incelenmesi ve böyle bir durumda teklif sayfasına resmi internet sitesinden erişilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece resmi pazar yerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız internet adreslerine dikkat edin. Adres satıcının resmi adresinden farklıysa, yönlendirildiğiniz sitedeki teklifin gerçek olup olmadığını resmi internet sayfasında arayarak kontrol edin. Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi davranış tabanlı kimlik avı teknolojilerinden yararlanan ve kimlik avı amaçlı sayfalara girmeye çalıştığınızda sizi bilgilendiren, sağlam bir güvenlik çözümü kullanın. Aynı parolayı birden fazla internet sitesi veya hizmet için kullanmayın. Hatırlamak için zorlanmadan güçlü ve ele geçirilemeyen parolalar oluşturmak için Kaspersky Password Manager gibi parola yöneticilerini kullanın."