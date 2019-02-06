Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Açıklaması

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Açıklaması

1 saat önce

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2014 yılından itibaren göç almaya başladığını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Açıklaması, System.String[]
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2014 yılından itibaren göç almaya başladığını söyledi.

Mevlüt Beyribey Konukevi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2014'ten önce verilen göçü tersine çevirdiğini ve üzerine göç almaya başladığını vurgulayarak, her sektörde kaliteli ve sürdürülebilir işler yapılması gerektiğini belirtti.

Kastamonu'nun gelişerek güzelleştiğini ifade eden Başkan Babaş, "2014'ten bu tarafa merkeze devamlı göç alan hale geldi. Her zaman diyoruz 'Gelişiyoruz, güzelleşiyoruz, büyüyoruz' bunların bir göstergesi de bu göç alma konusudur. Bu sene de il bazında merkez dahil, göç almaya başladık. Bizim her sektörde kaliteli, sürdürülebilir işleri yapmamız lazım. Özellikle Kastamonu Üniversitesi'ni her birimde değerlendirip, yerel kuruluşları bu çalışmaların içine dahil etmemiz gerekiyor. Hep beraber yapmamız bunun en önemli mihenk taşlarından biridir. Ben üniversiteyle ilgili yapılan bütün çalışmalarda Kastamonu Belediyesi olarak, yer almak istiyorum ve alıyorum. Bu tutumumuzu da devam ettireceğiz. Biliyoruz ki, bunu içimden gelerek söylüyorum; Kastamonu Üniversitesi iyi yönetilen bir kurumdur. Dışarıda çok kirli bilgi var, bu bilgiler üzerinden de yorumlar yapılabiliyor. Gerçek öyle değil, gerçek burada yapılan işlerdir. Bu nedenle de üniversitemizi her zaman desteklemeye ve çalışmalarının arkasında olmaya devam edeceğiz. Umarım ihtisas üniversitemiz şehrimiz için hayırlı olur" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Kastamonu Üniversitesi, Tahsin Babaş, Kastamonu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:47:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]