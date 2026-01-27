Kastamonu'da 12 Terör Propaganda Hesabı Engellendi

Kastamonu'da terör örgütü propagandası yapan 12 sosyal medya hesabının engellendiği bildirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, sosyal ağlar ve herkese açık kaynaklar üzerinden terör örgütü propagandası gerçekleştirdiği değerlendirilen 12 sosyal medya hesabı tespit edildi.

İnceleme sonucu Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.