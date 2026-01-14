Kastamonu'da 167 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kastamonu'da 167 Köy Yolu Kapandı

Kastamonu\'da 167 Köy Yolu Kapandı
14.01.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da etkili kar yağışı nedeniyle 167 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 167 köy yolu ulaşıma kapandı. 9 ilçede taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilen kentte, kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde ara ara devam ediyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu-İnebolu kara yolu Masruf ve Çuha Doruğu geçitlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kar yağışı sebebiyle Merkez ilçede 39, Abana ilçesinde 4, Ağlı ilçesinde 1, Azdavay ilçesinde 15, Bozkurt ilçesinde 13, Cide ilçesinde 26, Çatalzeytin ilçesinde 1, Devrekani ilçesinde 5, Doğanyurt ilçesinde 12, İnebolu ilçesinde 24, Küre ilçesinde 3, Şenpazar ilçesinde 9 ve Taşköprü ilçesinde 15 olmak üzere toplam 167 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle Doğanyurt ve Küre ilçelerinde tüm okullar Taşköprü, Cide, Araç, Azdavay, İnebolu, Şenpazar ve Hanönü ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kastamonu'da 167 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:47:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 167 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.