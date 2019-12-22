Kastamonu'da 2 aile arasındaki silahlı kavga - Son Dakika
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Kastamonu'da 2 aile arasındaki silahlı kavga

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da 2 aile arasındaki silahlı kavga, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Alatarla köyünde iki gün önce barışmak üzere buluşan 2 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, S.Y. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızılcaören köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin üyeleri, 20 Aralık'ta barışmak üzere ilçeye bağlı Alatarla köyündeki bir iş yerinin önünde buluşmuştu. Çıkan silahlı kavgada Süleyman Doğan (49), Ertan Doğan (32) ve Namık Doğan (48) hayatını kaybetmiş, Hasan Doğan (78) ve Satı Doğan (30) yaralanmıştı.

Kastamonu, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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