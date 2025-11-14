Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Kastamonu\'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
14.11.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kastamonu\'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Haber Videosu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cenazelerine ulaşılan anne ve oğlu için yürütülen soruşturma kapsamında bir kişiye elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 10 gün sonra cenazelerine ulaşılan anne ve oğlunun olayıyla ilgili bir kişiye denetimle serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşılmıştı.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İncelme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirilerek toprağa verildi.

ESKİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine denetimli serbestlik tedbiriyle Huriye Helvacı'nın eski eniştesi olan Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

ANNENİN ÇANTA VE AYAKKABISI DA BULUNDU

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor. Ayrıca anneye ait kayıp bir eşya da, son bulunan cep telefonuyla kalmamış oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Bozkurt, 3-sayfa, Cinayet, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan yeni rapor 134 kişinin DNA’sı incelendi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi
Mütalaa açıklandı Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi
İBB iddianamesinde ’metro’ detayı Kamunun zararı 697 milyon lira İBB iddianamesinde 'metro' detayı! Kamunun zararı 697 milyon lira
Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları’nda üst üste ikinci kez şampiyon Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar

14:09
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın Rafa Silva’ya fena salladı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı
13:31
Türkiye şehitlerini uğurluyor Devlet erkanı Ankara’daki törende
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende
13:09
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
12:54
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...
12:44
Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı Uçak pisti pas geçti
Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti
12:05
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 14:52:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.