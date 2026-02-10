Kastamonu'da Boşaltılan Bina Kendiliğinden Yıkıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina, kendiliğinden yıkıldı.
Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'nde son günlerde yağışlar etkili oldu.
Heyelan riski nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan Mehmet Altıntaş'a ait 2 katlı ev, kendiliğinden yıkıldı.
Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
