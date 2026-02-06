Kastamonu'da Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kastamonu'da Cinayet Davası Başladı

06.02.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Yılmaz F.'nin bıçaklanarak ölümüyle ilgili sanık Ş.K. duruşmada savunma yaptı.

Kastamonu'da, bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ş.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ş.K, duruşmadaki ifadesinde, cinayeti kendisinin işlemediğini iddia ederek, "Yılmaz, çocukluk arkadaşımın oğlu olur. Aramızda husumet yoktu. Ben bıçaklamadım. Nasıl bıçaklandığını, nasıl öldüğünü bilmiyorum. Olayın sabahında Yılmaz kızımı darbetti. O gece kızımla apartmana kamera takıyorduk. Aşağı indiğimizde tartışma çıktı. Karşı tarafta beyzbol sopası ve demir çubuk vardı. Daha önce uzaklaştırma kararı da vardı ama dinlemediler. Kavga çıkınca kızımı korumak amacıyla yerden aldığım bıçağı korkutmak için salladım. Bıçağın kime ait olduğunu bilmiyorum." dedi.

Maktulün eşi Ş.F. ise olay gecesi apartmanın önünde kavga çıktığını belirterek, "Taraflar birbirine bağırıyordu. Bana ve eşime hakaret edildi. Ortam çok gergindi. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanığın kızı B.K. de olay günü sabah saatlerinde Yılmaz F'nin kendisini darbettiğini ifade ederek, "Hastaneye gittim, ardından karakola gidip şikayetçi oldum. O gece yaşanan kavgada beni darbediyorlardı, kendimi korumaya çalışıyordum. Babamın elinde bir süre sonra bıçak gördüm ama bıçak vururken görmedim. Babam şok halindeydi. Yılmaz'ın öldüğünü karakolda öğrendim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet, ayrıca maktul Yılmaz F'nin ölümüne neden olan bıçağın belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine karar verdi.

Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F. bıçaklanarak ölmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 23:10:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.