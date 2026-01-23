Kastamonu'da Cinsel İstismar Sanığına 63 Yıl Hapis - Son Dakika
Kastamonu'da Cinsel İstismar Sanığına 63 Yıl Hapis

23.01.2026 10:21
Kastamonu'da çocuklara cinsel istismardan 63 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık tutuklandı.

Kastamonu'da çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu belirlenen ve cep telefonunda çocuklara ait müstehcen fotoğraflar ele geçirlen sanık, 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen ve cep telefonunda çocuklara ait çok sayıda müstehcen fotoğraf ele geçirilen S.Ö. (55) hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan S.Ö., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdurlarla arasında hiçbir şekilde fiziki temas olmadığını ve okul ortamında sürekli top oynadıklarını ve zaman zaman kantinden bir şeyler ısmarladığını söyledi. Telefonunda bulunan görüntülerin de mağdurlar tarafından gönderildiğini savunan S.Ö., mağdurlara herhangi temasının olmadığını iddia etti.

Savunmaların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.Ö.'ye O.B.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun' bırakma suçundan 6 yıl hapis cezası, A.E.Ö.'ye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay, Y.E.E.'ye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, M.F.B.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığa 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 8 yıl hapis cezası ve 16 bin TL adli para cezası verildi. Toplam, 63 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan sanık, duruşma salonunda tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

