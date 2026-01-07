Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3-sayfa › Kastamonu'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?