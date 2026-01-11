Kastamonu'da Doğal Salep'e Yoğun İlgi - Son Dakika
Yerel

Kastamonu'da Doğal Salep'e Yoğun İlgi

Kastamonu'da Doğal Salep'e Yoğun İlgi
11.01.2026 10:31
Kastamonu'da kışın doğal yöntemlerle hazırlanan salep, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kastamonu'da kış mevsiminde doğal yöntemlerle hazırlanan salep, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kastamonu'da yetiştirilen salep, kış mevsiminde vatandaşların vazgeçilmez içeceği haline geldi. Kentteki işletmelerde doğal ürünlerle hazırlanan salep, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken yetişen salep, şeker ve süt kullanılarak hazırlanan salebe hiçbir katkı maddesi konulmuyor. Kastamonu'da salep satışı yapan Fatih Hamaloğlu, salebin vücudun ısı dengesini koruduğu için özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Salep yaparken doğal ürünleri kullandıklarını ifade eden Fatih Hamaloğlu, "Gittiğimiz birçok yerde salep adı altında farklı karışımlar satıldığını gördük. İnsanlar ne içtiğini bilmiyor. Biz de Kastamonu'nun dağlarından temin ettiğimiz hakiki salebi kullanarak bu lezzeti tanıtmak istedik. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın şekeri, doğal Kastamonu salebi ve yağlı köy sütü kullanıyoruz. Hazır sütle bu tat elde edilmiyor. Vatandaşlar ilk başta tereddüt etse de içtikten sonra memnun kalıyor ve tekrar geliyor" diye konuştu.

Benmari usulü kullanılan kazanlar sayesinde salebin yanmasının önüne geçildiğini belirten Hamaloğlu, "Kazanların içinde su haznesi ve sürekli karıştırıcı bulunuyor. Bu sayede salep kıvamını ve lezzetini kaybetmiyor" dedi.

"Hava soğuk olduğu için gelip denemek istedim"

Salebi tatmak için işletmeye gelen vatandaşlardan Mehtap Kanlı ise, "Sosyal medyada gördüm, hava soğuk olunca gelip denemek istedim. Gerçekten çok lezzetli ve doğal. Böyle bir ürünü bulmak zor. Bundan sonra sık sık geleceğim" şeklinde konuştu.

Salep yapımının püf noktalarına değinen Büşra Hamaloğlu da, "En önemli unsur köy sütü ve doğal salep. Sütü kaynattıktan sonra biraz ılıtıyoruz. Toz salebi şekerle karıştırıp ekliyoruz ve kısık ateşte 10-15 dakika pişiriyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

