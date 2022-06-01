Kastamonu'da doğaseverler Yaralıgöz Dağı'na zirve yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Kastamonu'da doğaseverler Yaralıgöz Dağı'na zirve yürüyüşü yaptı

01.06.2022 10:58
Kastamonu'da doğaseverler Yaralıgöz Dağı'na zirve yürüyüşü yaptı

Kastamonu'da doğaseverler yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kastamonu'da doğaseverler yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Abana'yı Tanıtma ve Turizm Derneği ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonuyla 150 doğasever, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin kara yolu güzergahında bulunan Yaralıgöz Dağı'nın zirvesine yürüdü.

Abana Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte yaklaşık 1 saatte zirveye ulaşan yürüyüş ekibi, burada Türk bayrağı dalgalandırdı.

Dönüşte Yaralıgöz'deki Emürseyit düzlüğünde mola veren yürüyüşçüler, İstiklal Marşı'nı okuyarak etkinliği tamamladı.

Zirve yürüyüşüne katılan Abana Kaymakamı Salih Ağar, AA muhabirine, bölgede mevsimin sunduğu tüm güzelliklerin insanları cezbettiğini belirterek, Yaralıgöz'ün de kendine has güzellikleriyle Kastamonu'nun önemli bir değeri olduğunu vurguladı.

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül de bu tarz etkinliklerin tanıtım açısından önemine işaret ederek, "İnsana eşsiz güzellikler yaşatan Yaralıgöz'ü herkesin görmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Kastamonu, Turizm, Abana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da doğaseverler Yaralıgöz Dağı'na zirve yürüyüşü yaptı - Son Dakika


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