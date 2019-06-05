Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu

25 dakika önce

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu, System.String[]
Kastamonu'nun Küre ilçesinde, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, dolu nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlarda korumaya çalıştı. Bazı sürücüler araçlarının üzerini kilim ve battaniyelerle örterek dolunun vereceği zarardan korumaya çalıştı.
Dolu nedeniyle bazı araçlar ve meyve ağaçları da zarar gördü.
İlçe sakinlerinden Sezgin Kufuroğlu, AA muhabirine, dolu ve sağanağın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.
İlçe halkının dolu nedeniyle panik yaşadığını belirten Kufuroğlu, "İnsanlar dışarıda olan araçlarını kapalı yerlere çekti. Doludan zarar görmemek için kendileri de bir an önce kapalı yerlere girdiler. Bir anda yağmaya başladı. Herkes hazırlıksız yakalandı." dedi.
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu merkez ve bazı ilçeleri için dolu uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:49 Kaynak: AA
Küre, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 saattir aralıksız yağan dolu kentte panik yarattı! Vatandaşlar araçlarını halıyla korudu Zonguldak'ta kıyıya vurmuş vaziyette 2 ölü yunus bulundu İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra yakın arkadaşını da unutmadı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:14:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]