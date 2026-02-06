Kastamonu\'da Dünya Sulak Alanlar Günü Etkinliği

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce "Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında fotoğraf sergisi ve stant açıldı.

Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Kastamonu'daki tescilli sulak alanların, milli parkların ve korunan alanların görsellerinin bulunduğu fotoğraflarlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt da sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçilerin ve doğaseverlerin yoğun ilgisini çeken etkinlikte, katılımcılara broşür ve çocuk dergileri verildi.