Kastamonu'da el freni tutmayan otomobil bankamatiğe çarparak durdu - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde el freni tutmayan otomobil dönerci dükkanındaki masaların ardından bankamatiğe çarparak durdu.

İlçeye bağlı İğdir köyünde, Aziz Taşçı, 34 GU 1637 plakalı otomobilini köyün çarşısında park etmek istedi.

El freni tutmayan araç hareket ederek dönerci dükkanındaki masalara ardından bankamatiğe çarparak durdu.

Olayda otomobilde, bankamatikte ve iş yerinin masalarında hasar oluştur.

Dönercinin sahibi İbrahim Kargın, "Masayı, sandalyeyi kırarak ATM'ye çarptı. 10-15 dakika önce olsa burada oturanlar vardı. Onlar kalktıktan sonra oldu. Çok şükür bununla atlattık." dedi.

Esnaflardan Cüneyt Karabayraktar ise kaza yaşanmadan 10 dakika önce dönercide masada oturduğunu söyleyerek, "Biz ayrıldıktan sonra kaza meydana geldi. Araç hızlı bir şekilde çarptı." diye konuştu.