Kastamonu\'da Fiyat Denetimi

Kastamonu'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla market ve restoranlarda fiyat denetimi yapıldı.

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde marketler, restoran ve alışveriş merkezinde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Yaklaşan ramazan ayı öncesinde yanıltmaya yönelik fiyat etiketi kullanan ve fahiş fiyat artışı uygulayan firmalara da cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılında 9 bin 262 firma denetlenirken, bu denetimlerde 400 bine yakın ürün incelendi ve 517 firmada 962 ürün için toplamda 2 milyon TL'ye yakın cezai işlem uygulandı. Ayrıca Ocak ayında yaşanan 1 haftalık su kesintisi sonrasında da 14 firmadan 18 üründe fahiş fiyat artışına ilişkin savunma talep edildi.

"Denetimlerimiz merkez ve 19 ilçemizde yoğun bir şekilde devam ediyor"

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Ticaret İl Müdür Vekili Gürol Kayıkçı, "Ticaret Bakanlığımız ve Valilik Makamının talimatları doğrultusunda İl Müdürlüğümüzce 6585 sayılı Perakende Ticareti ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu çerçevesinde haksız fiyat artışı ve market etiket denetimi ve lokanta kafe işletmelerine yönelik denetimlerimiz mesai mefhumu olmaksızın devam etmektedir" dedi.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerin arttırıldığını söyleyen Kayıkçı, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaç malzemelerindeki fiyat istikrarının sağlanması amacı ile perakende sektörü, gıda sektörü ile yaş sebze ve meyve sektöründe denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu denetimlerimiz ilimiz merkezinde devam ettiği gibi tüm ilçelerimizde de yoğun bir şekilde yapılmaya devam edilmektedir. Bu denetimlerde amacımız vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını gözetmektir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın alışverişlerinde sağlıklı karar verebilmesi için yanıltmaya yönelik fiyat etiketi kullanımının önüne geçmek ve fahiş fiyat artışı yönünden tüketicilerin mağdur edilmesini önlemek amaçlı denetimlerimizde fiyat etiketlerinde yönetmelik ile bulunması gereken bilgiler yönünden de denetim yaparak işletmelerde tespit edilen eksikliklerinin düzeltilmesi yönünde bilgilendirme yapmak ve aykırılıklara ilişkin gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Fiyat etiketi ve fiyat listelerinde idari yaptırım tutarı aykırılık başına 3 bin 973 TL'dir" diye konuştu.

"Toplam 2 milyon TL'ye yakın idari yaptırım uyguladık"

Kastamonu'da 2025 yılında yapılan denetimlerle ilgili bilgiler veren Kayıkçı, "İlimizde 2025 yılında 6585 sayılı Perakende Ticareti ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde 9 bin 262 firmayı denetledik. 400 bine yakın ürünü inceledik. Bu ürünlerin denetimlerini içinden 517 firmada 962 ürün için bir aykırılık tespit ettik. Toplamda da 2 milyon TL'ye yakında bir idari yaptırım uyguladık. 2025 yılında haksız fiyat artışına ilişkin tespit edilen ürünlere ilişkin tespit tutanakları Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

"Fahiş fiyata su satan 14 firmadan 18 ürüne ilişkin savunmaları istenildi"

Kastamonu'da Ocak ayında suyla ilgili bir sıkıntı yaşandığını belirten Kayıkçı, "Başta su satışı yapan firmalar olmak üzere 14 firmadan 18 üründe fahiş fiyat artışına ilişkin savunmaları istenilmiş, gelen savunmalar titizlikle değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonrası gereği yapılmak üzere Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme kuruluna gönderilmektedir. Kurulca aykırılığın derecesine göre tespit edilen aykırılık başına en üst limit olan 1 milyon 806 bin 177 TL ye kadar idari para cezası uygulanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız gördükleri eksiklikleri bizlere bildirsinler"

Vatandaşların gördükleri eksiklikleri bildirmelerini isteyen Ticaret İl Müdür Vekili Kayıkçı, "İlimizde vatandaşlarımızın haklarının savunulması yönünde gerçekleşen denetimlerimiz her sektörde devam etmektedir. Bakanlığımızca haksız fiyat artışı yönünde tespit edilen aykırılıklarda caydırıcı olacak şekilde üst sınır üzerinden idari para cezası uygulaması yapılmakta, vatandaşlarımızın şikayetlerini CİMER üzerinden, bakanlığımızın telefonlara indirilebilen HFA uygulaması, Alo 175 şikayet hattı ile İl Müdürlüğümüze şahsen ve telefon aracılığı ile yapılabilmektedir. Bizlerde anında 70 kilometrelik bir ilçemize bile denetim ekibi gönderip gerekli tutanağı tutup, haksız fiyat artışıyla ilgili gerekli bir yaptırımları yaptık. Ticaret İl Müdürlüğü olarak yaptığımız tespitlerin dışında vatandaşlarımızdan şunu da rica ediyoruz. Gördükleri eksiklikleri bize bildirirlerse ve resim çekerlerse hem kasa fiyatı hem raf fiyatıyla ilgili bizim işlem yapmamız daha kolay olacak" dedi. - KASTAMONU