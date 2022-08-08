Kazada yaralanan Alparslan Taşçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara 'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında yaralanan şoför tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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