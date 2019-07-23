Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.



İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışmayla Ağlı, İnebolu ve Devrekani kara yolu güzergahlarında gerçekleştirildi.



Denetimler sırasında jandarmaya ait Skorsky helikopterinde bulunan görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirdi.

Emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, sağ şeritte uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüler durdurularak cezai işlem uygulandı.

Helikopterli trafik uygulaması kapsamında 232 araç kontrol edildi, 10 sürücü ve araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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