Kastamonu\'da Heyelan Ev Çöktü

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cide'ye bağlı Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte birçok noktada heyelan meydana geldi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Altıntaş'a ait 2 katlı ev, heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan bina bir süre sonra tamamen çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.