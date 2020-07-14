Kastamonu'da kanyonda yamaçtan düşen kişi helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Kastamonu'da kanyonda yamaçtan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen kişinin helikopterle zorlu araziden kurtarılarak hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldı" denildi.