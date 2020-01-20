Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Kar yağışının etkili olduğu Ağlı'da 2, Çatalzeytin'de 5, Devrekani'de 8, Doğanyurt'ta 3, Küre'de 4 ve Şenpazar'da 2 olmak üzere 24 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.