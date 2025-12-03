Kastamonu'da Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Kastamonu'da Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu

03.12.2025 15:38
Hanönü'de 4 gündür kayıp olan Fettah Kaya'nın cansız bedeni evinde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Olay, Hanönü ilçesi Afet Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Fettah Kaya'dan 4 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Fettah Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaya'nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında kesinleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu

