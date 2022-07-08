Bunun üzerine İlçe Emniyet Amirliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerince ivedilikle olaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirenin, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.Ş. olduğu tespit edilmiştir. Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Gerekli prosedürler gerçekleştirildikten sonra Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilecektir. Konu titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da köpek yavrusunu öldüren zihinsel engelli gözaltına alındı - Son Dakika

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