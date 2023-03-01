Kastamonu'da kurt sürüsü köye indi - Son Dakika
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Kastamonu'da kurt sürüsü köye indi

01.03.2023 12:07
Kastamonu'da kurt sürüsü köye indi

Kastamonu'da kurt sürüsü köye indiKASTAMONU Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kurt sürüsü, köy meydanına kadar indi.

Kastamonu'da kurt sürüsü köye indi

KASTAMONU Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kurt sürüsü, köy meydanına kadar indi. Köydeki köpeklerin tepki vermesi sonucu kurt sürüsü, ormanlık alana doğru kaçtı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Sabuncular köyünde gece vakti kurt sürüsü, köy meydanına kadar indi. Köyde köpeklerin tepki vermesi üzerine kurtlar, etrafa dağıldı. Bir süre sonra köye kadar gelen 5 kurt, ormanlık alana doğru kaçtı. Kurtların köy meydanına kadar inmesi, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kurtların köy meydanına geldiği sırada köpeklerin havladığı ve daha sonra köyden uzaklaştıkları görülüyor.

Köylüler, kurt sürüsünün köye kadar indiğini belirterek, "Gece saatlerinde Sabuncular köyümüzün meydanına kadar 5 kurt geldi. Köpeklerin havlaması üzerine kurtlar ormanlık alana kaçtı. Duyumlarımıza göre çevremizdeki bazı köylerimizde kurtların, köpeklere saldırdığı ve bazı köpekleri de alıp götürdüklerini söylediler. Allah'a şükür bizim köyümüzde bir zarar oluşmadı. Koyunlarımız, hayvanlarımız ya da köpeklerimizde bir şey yok şükür"

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da kurt sürüsü köye indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da kurt sürüsü köye indi - Son Dakika
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