Kastamonu'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
Kastamonu'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Kastamonu\'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
10.01.2026 21:55
Kastamonu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, ebediyete irtihal eden gazeteciler ve şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından şehitler ve 1,5 asırdır Kastamonu yerel basınına hizmet ederek ebediyete irtihal eden gazeteciler için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler dolayısıyla mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi. Akşam namazına müteakiben Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde gerçekleştirilen programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesi katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. Daha sonra gerçekleştirilen mevlid-i şerif programında dualar edildi. Dernek Başkanı Sarı, katılımcılara teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Kastamonu, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

