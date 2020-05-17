Kastamonu'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinden Amasya istikametine seyir eden S.Y. idaresindeki 05 DZ 814 plakalı otomobil, Çaybaşı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü S.Y. ve otomobilde yolcu olarak bulanan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araç çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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