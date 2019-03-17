Kastamonu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bayramgazi köyünün Yıllatma semtinde meydana gelen kazada Ahmet Kaya
(75), Hasibe Kaya (73) ve kızı Aysel Kaya
'nın (51) içinde bulunduğu patpat ismi verilen tarım aracı, yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.
Kazada patpat motorunda bulunan Ahmet Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, Hasibe Kaya ve kızı Aysel Kaya yaralandı. Tarım aracında bulunan iki büyükbaş hayvan da kazada zarar gördü.
Kazada yaralananlar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın cenazesi ise morga götürüldü. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
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