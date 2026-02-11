Kastamonu'da Sahil Güvenlik Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kastamonu'da Sahil Güvenlik Faaliyetleri

11.02.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Sahil Güvenlik, 2025'te 1528 saat görev yaparak 27 deniz aracına işlem uyguladı.

Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca 2025 yılında 1528 saat görev icra edilerek 27 deniz aracına idari işlem uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin Karadeniz'deki sorumluluk sahasında can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürdürebilir balıkçılık, kamu düzeninin korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu kapsamda ekiplerin denizde 1258 saat görev icra ettiği vurgulanan açıklamada, 724 teknenin kontrol edilerek 3 bin 666 kişinin sorgulama işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 deniz aracı ile 24 kişiye idari işlem uygulandığı, yasa dışı avcılıkla elde edilen 555 kasa su ürününe de el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Balıkçılık, Denizcilik, Kastamonu, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Sahil Güvenlik Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:40:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Sahil Güvenlik Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.