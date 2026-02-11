Kastamonu'da Sahil Güvenlik Faaliyetleri

Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca 2025 yılında 1528 saat görev icra edilerek 27 deniz aracına idari işlem uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin Karadeniz'deki sorumluluk sahasında can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürdürebilir balıkçılık, kamu düzeninin korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu kapsamda ekiplerin denizde 1258 saat görev icra ettiği vurgulanan açıklamada, 724 teknenin kontrol edilerek 3 bin 666 kişinin sorgulama işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 deniz aracı ile 24 kişiye idari işlem uygulandığı, yasa dışı avcılıkla elde edilen 555 kasa su ürününe de el konulduğu kaydedildi.