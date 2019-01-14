Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Sahte Paraya 3 Tutuklama

Kastamonu'da Sahte Paraya 3 Tutuklama

50 dakika önce

KASTAMONU'da yılbaşı gecesi piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'da Sahte Paraya 3 Tutuklama, System.String[]
KASTAMONU'da yılbaşı gecesi piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kastamonu polisi, yılbaşı gecesi kentte bazı esnafa sahte 100 TL para verildiği bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte parayla alışveriş yapılan iş yerlerinde güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkalleri ve kimlikleri belirlenen 1'i kadın 4 kişi, Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 ilde piyasaya 150 adet sahte 100 TL sürdüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y., Y.B.S ve  İ.Y. tutuklanırken, İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:59 Kaynak: DHA

Eskişehir, Kastamonu, Güncel
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