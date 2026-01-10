Kastamonu\'da Satranç Turnuvası Coşkusu

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında onlarca katılımcı dereceye girebilmek için ter döktü.

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) ile Türkiye Satranç Federasyonu Kastamonu Temsilciliği'nin ortaklığında satranç turnuvası gerçekleştirildi. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun da destek verdiği turnuva, Merkez Spor Salonunda gerçekleştirildi. 14 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 8 yaş ve altı ve açık kategoride düzenlenen turnuvaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Açık oturumda ise farklı yaş guruplarında katılımcılar ter döktü.

Final etabında dereceye girenlere madalya, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı'nın kaleme aldığı "İstiklal Yolu" kitabı, sinema bileti ve kalem hediye edildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ve Türkiye Satranç Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Hilmi Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel olarak düzenlenen turnuvaya yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Turnuva ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - KASTAMONU