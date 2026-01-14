Kastamonu'da Siber Suç Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da siber suçlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müstehcen görüntüler paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda üç ikamette yapılan aramada ele geçirilen 7 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 harici hard disk ve 3 tablet incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
