Kastamonu'da Sokak Satıcılarına Operasyon

Kastamonu'da, sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 10,81 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.