Kastamonu'da yarı otomatik tabanca ile yakalanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurdukları kişide yaptıkları aramada yarı otomatik tabanca, şarjör ve 31 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Tabanca ile Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?