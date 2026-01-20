Kastamonu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kastamonu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
20.01.2026 19:24
Araç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu sınırında Akgeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Karaca (70) yönetimindeki 34 YS 2513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçtu. Kazada sürücü, takla atan ve ters duran aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karaca'nın cenazesi, araçtan çıkartılarak Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Karaca'nın Bartın'ın Ulus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Kastamonu'da orman kesim işlerinde çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Trafik, Kaza

Kastamonu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
