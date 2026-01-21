Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonı düzenlendi. Operasyonda 416 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 940 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 54 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 22 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 88 bin 100 TL nakit para, 3 adet tabanca, 97 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği ve 28 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., T.B., Ş.S. ve O.B.Ö. tutuklandı. - KASTAMONU