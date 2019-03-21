Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Yangın

Kastamonu'da Yangın

36 dakika önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.

Balçıkhisar köyünde Aziz Tanrıkulu ve Dursun Çobanoğlu'na ait 2 katlı evlerden birinde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden Araç Belediyesi İtfaiyesi ile Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, Tanrıkulu ve Çobanoğlu'na ait evler kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Balçıkhisar, Araç, Kastamonu, Güncel
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