Kastamonu\'da Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesi Çayözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yazıcı'ya ait iki katlı evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin hemen bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Sabah namazı için camiye giderken yangını fark eden cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Daday, Azdavay, Ağlı ve Kastamonu'dan itfaiye ekipleriyle, Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın, diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU