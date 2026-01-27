Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu\'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
27.01.2026 10:40
Şenpazar'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı, bacadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şenpazar ilçesi Demirkaya köyü Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çamurcan'a ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine Şenpazar ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının bacadan kaynaklandığı değerlendirilirken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

