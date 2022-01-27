Kastamonu'daki FETÖ operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla başlatılan operasyonlar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kastamonu İl Jandarma TEM ekipleri ile Komando Timleri tarafından 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12 kişi karakoldaki işlemlerinin ardından, Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G., N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gözaltı süresi biten iki şahıs da Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında tutuklanan şahısların sayısı 7 oldu. - KASTAMONU