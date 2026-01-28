Kastamonu'daki Uyuşturucu Davasında Savunma Yapıldı - Son Dakika
Kastamonu'daki Uyuşturucu Davasında Savunma Yapıldı

28.01.2026 18:17
F.D. uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia ederek beraatini talep etti. Duruşma ertelendi.

Kastamonu'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.D. ile avukatı katıldı.

F.D, duruşmadaki savunmasında, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.Ş. ise uyuşturucuyla ilgili bilgisi ya da alakası bulunmadığını aktararak, "Elyakut köyüne hiç gitmedim. Tanımadığım bir kişiye nasıl '400 kutu ilaç ver' diyebilirim." dedi.

Tanık Ö.T. de ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili bilgisi bulunmadığını anlatarak, "Sanıkla cezaevinde tanıştık. Gözaltına alındıktan sonra annesinin ricası üzerine kendi avukatımı gönderdim." ifadesini kullandı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık F.D'nin 15 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Geçen yıl mayıs ayında Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan F.D. yönetimindeki araçta ve şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 sentetik ecza hapı, 1460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

17:51
17:00
16:44
16:42
15:18
15:12
