Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

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Kastamonu'dan kısa kısa

6 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleşen programda konuşan Pişkin, gazetecilerin gerçek manada kamuoyunu aydınlatmasının günümüzün en önemli misyonu olduğunu söyledi.


Her meslek grubuna mensup kişilerin ortak paydada vatan, memleket ve Türk milleti için elinden geleni yaptığını anlatan Pişkin, şunları kaydetti:


"Bizleri dört defadır bu masanın etrafında buluşturan şey, hepimizin mesleğine duyduğu saygı ve vatanına duyduğu vefa borcudur. Her mesleğin etik kuralları var. Her mesleğin toplumsal anlamda kabul göreceği kaideleri ve nizamları var. Bu kural ve kaideler içinde en güzelini ve en iyisini yapma gayretinde olduğunuz için sizleri takdir ediyorum. İnşallah mesleki anlamda dolu dolu, başarıyla ulaşmanızı temenni ederim."

Hanönü

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı Hanönü temsilcisi Hasan Yılmaz'ı ziyaret ederek, Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Uçar, demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana unsur bulunduğuna işaret ederek, "Gelişmiş demokrasilerde bir de dördüncü güç vardır. Çok önemli görevler icra eden bu güç, basındır. Halkın doğru haber almasını sağlayan, zor şartlar altında zor görevler üstlenen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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